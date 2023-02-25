Главный тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о брошенном в Вендела банане

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о брошенном в полузащитника Вендела банане во время матча FONBET Кубка России с «Волгой» (3:0).

«Я видел, что банан лежал, видел, что и снежки бросали болельщики — все, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то в той же Франции в игрока, подающего угловой, летит все подряд. Что-то кто-то бросил, подняли и выбросили.

Если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям, то не думаю, что были какие-то обидные выкрики и слова в адрес игроков. В адрес главного тренера — да, слышал немножко мата. А по поводу игроков — нет, болельщики — молодцы, их оберегали и уважали», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

После матча в РФС заявили, что намерены рассмотреть эпизод с брошенным в Вендела бананом.