Гунько: «Арсенал» проиграл «Локомотиву» только по стандартам»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал вылет команды из FONBET Кубка России.

5 марта «Арсенал» уступил «Локомотиву» (1:2) в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов. Игра прошла на «Арене Химки» в Подмосковье.

«К сожалению, наш путь в Кубке закончен. Благодарен футболистам, которые сегодня отдали все силы и выполнили достаточно непростое тактическое задание. Мы проиграли «Локомотиву» только по стандартам, пропустили два мяча с угловых. Это и решило исход матча, хотя в конце мы понимали, что будут один-два момента, когда мы можем склонить чашу весов, как минимум, к пенальти. Такой момент был», — приводит пресс-служба тульского клуба слова Гунько.

Тренер отметил, что его команде, возможно, не хватило домашнего стадиона для выхода в следующую стадию турнира.

Соперником «Локомотива» в первом этапе полуфинала пути регионов Кубка России станут «Крылья Советов».

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