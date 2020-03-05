Главный тренер «Торпедо»: «Мы были хуже «Химок» во всех компонентах игры»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев подвел итоги четвертьфинала Кубка России против «Химок» (1:5).

— Готовились, знали, что будет тяжелая игра, борьба, — цитирует Савичева официальный сайт клуба. — Но если говорить футбольным языком, мы сегодня были хуже во всех компонентах игры. Соперник был быстрее, быстрее перестраивался и из атаки в оборону, и из обороны в атаку. Соперник был сильнее в ведении единоборств, мы почти все проиграли. Счет на табло, значит в завершающей стадии «Химки» были сильнее.

— Кто меньше других понравился вам из футболистов, игравших на левом фланге?

— Не хочу говорить о личностях, персоналии мы будем разбирать на своей кухне. Не было командного взаимодействия, плохо сыграла вся команда. С чем это связано, будем разбираться и концентрироваться на Первенстве. Сегодня «Химки» были лучше готовы, у меня есть свое видение, почему. Возможно, они находятся в соревновательном тонусе, я имею в виду Кубок ФНЛ, а нам не хватило сыграть несколько матчей на хорошем уровне, а потом уже играть на Кубок. Хочу поздравить «Химки» с хорошим матчем и выходом в полуфинал.

— Не слишком смелым было решение выпустить в стартовом составе сразу пять новичков?

— Если мы приглашаем футболистов, то надеемся, что ребята помогут и себе, и команде, создадут конкуренцию, которой нам не хватало в первой части сезона. Мы взяли этих ребят на усиление, с каждой игрой они будут прибавлять.

— Болельщиков «Торпедо» было в десятки раз больше, они гнали команду. Почему даже их поддержка не помогла вам добиться результата?

— Мы играем в футбол, прежде всего, для наших болельщиков. Большое им спасибо за то, что всегда и везде нас поддерживают. Мы сегодня разочаровали их, и, в первую очередь, себя.

— Команду подводили к матчу, или игроки находятся под нагрузками, и в конце марта-апреля мы увидим легкость?

— С каждым матчем мы должны улучшать нашу игру, и мы будем это делать. Мы пытались подвести команду к этой встрече, но не получилось.

— Показалось, что «Химки» вышли на поле умирать, а «Торпедо» — как получится. Неужели не хватило мотивации?

— Не знаю, будем разбираться, чего не хватило, что не получилось.