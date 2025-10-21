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21 октября 2025, 20:47

Станкович — журналистам на первой пресс-конференции после дисквалификации: «Я по вам скучал весь месяц!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч с «Динамо» Мх стал для Станковича первым после месячной дисквалификации, которую серб получил за удаление в игре 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2). Тренера отстранили за использование нецензурной лексики в адрес главного арбитра.

— Почему команда играла слишком прагматично?

— Скучал я по вам весь месяц! Когда мы прессингуем, проигрываем, появляются вопросы. Сейчас мы не прессингуем и выиграли, тоже вопрос. Много обстоятельств и, в частности, поле не позволяло. Это все учитывается. На сегодняшнем поле и ходить было достаточно тяжело. Условия одинаковые для всех команд. Поэтому приняли такое решение. Возможно, я удивил, в том числе и вас. Как вы сказали, прагматичным футболом. Мы добились нужного нам результата. Квалифицировались до начала матча? На поле я этого сегодня не видел. Отношение ребят было таким, будто это самая последняя важная игра. Очень доволен своей командой и ребятами.

Благодаря победе «Спартак» занял первое место в группе C Пути РПЛ с 13 очками. Махачкалинское «Динамо» также набрало 13 очков, но уступило по дополнительным показателям и стало вторым.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Никита Массалыга и&nbsp;Игорь Дмитриев празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; Мх (3:1).Победное возвращение Станковича. Дмитриев принес «Спартаку» первое место в группе

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Деян Станкович
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ФК Динамо (Махачкала)
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