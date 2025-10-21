Станкович — о возможной отставке из «Спартака»: «Завтра, послезавтра или в другой день — решение за клубом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России ответил на вопрос о своей возможной отставке.

По информации «СЭ», руководство «Спартака» приняло решение уволить Станковича, но еще не нашло ему замену. Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао уже занимается поиском подходящей кандидатуры.

— В последнее время много слухов по вам, вышло ваше интервью сербскому изданию... После поражения от «Локомотива» вы говорили, что есть два варианта отставки тренера, но есть и третий. Мы подумали, возможно, вы уйдете сами, по разным причинам. Может быть такое, что сегодня был ваш последний матч в должности главного тренера «Спартака»?

— Для всех тренеров ситуация одинаковая. Есть множество примеров. Могу назвать Тудора, который каждые выходные находится под невероятным давлением. Это то, за что мы в том числе и любим нашу работу. Я тот тренер, который никогда не сдается, и я никогда не сдамся. Каждый делает свою работу. Вы пишете то, что хотите. Я делаю свою работу. Я являюсь тренером великого клуба, очень сильного клуба в России. Сейчас я вижу, какой он сильный и важный. Это сложно. Создается много давления вокруг команды, футболистов. Решение в любом случае принимает клуб. Когда это может случиться и что может случиться, определяет только клуб. Завтра, послезавтра или в любой другой день — решение за клубом. Вы можете назвать хоть сотню имен. Это ни на что не повлияет. В «Ференцвароше», «Сампдории» тоже было много разных имен. Эта ситуация абсолютно нормальная, в любом месте, каждую неделю. Я не сдамся. Горд работать в этой команде. Даже по матчу с «Ростовом» — то, как команда билась — один из примеров. Мы были близки к достижению положительного результата. Горжусь, что работаю в этом клубе. Сколько это продлится: один день, 10 дней или 100 — неважно. Скажу спасибо и скажу, что горд находиться здесь. Здесь я чувствую себя как дома.

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ и дошли до финала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором уступили «Ростову».

После 12 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 19 очками. Также команда заняла первое место в группе C Пути РПЛ Кубка России.

Одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака» считается испанец Луис Гарсия, который ранее работал в «Леванте», «Хетафе», «Вильярреале», «Мальорке» и «Алавесе».