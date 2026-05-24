Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

24 мая, 22:04

Карседо: «Не видел, как игроки разбили кубок, но ничего страшного»

Александр Абустин
корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил период своей работы в России. Карседо возглавляет красно-белых с января 2026 года.

— Как оцените ваш период в России?

— Мы взяли Кубок, но не смогли взять бронзу в чемпионате. Мы разочарованы этим. Но в следующем сезоне постараемся выступить лучше.

— Как вы себя ощущаете после этих 4 месяца в клубе?

— Сильные эмоции. Люди в клубе мне помогали. Мы смогли достичь цели, которую ставили. Но нужно продолжать работать дальше.

— Кубок развалился на части, как отреагировали?

— Не видел, как игроки его разбили. Но ничего страшного. Это наш Кубок. Он важен для игроков, болельщиков.

— Были ли напутствия от Эмери и ждете ли от него поздравления?

— Да, он написал мне сегодня. Пожелал всего лучше, удачи для «Спартака». Он хотел этой победы для нас. Я позвоню ему позже, чтобы поблагодарить.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; (1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:3) в&nbsp;суперфинале Кубка России.Проклятие Боселли и магия Помазуна. Карседо взял первый трофей со «Спартаком», обыграв «Краснодар»

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хуан Карлос Карседо
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
США возобновили удары по Ирану во время переговоров. Что пишут СМИ
Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 мая
«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина-2026
Карпин едет к Салаху с Максименко и Агкацевым, но без Тюкавина, а вундеркинда из «МЮ» он назвал «футболистиком». Что происходит в сборной России
Блогер Шевцов назвал крупные города Европы филиалами ада из-за мигрантов
Эксперт предупредил об опасности резкого охлаждения в жару
Популярное видео
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Суперфинал Кубка России «Краснодар» — «Спартак»: матч за трофей
Средний возраст игроков Кубка России сезона-2025/26 оказался ниже 25 лет
Помазун рассказал, как готовился к серии пенальти перед финалом «Спартака» с «Краснодаром»
Губерниев — о сломанном Солари трофее: «Сделаем кубок раз и навсегда — красивый, надежный, вечный»
Мамаев — о «Краснодаре»: «Любой был бы рад быть на их месте»
Титов: «Аршавин болел за «Спартак» в матче с «Краснодаром»? Так у него же сын играет за красно-белых»
Титов о победе «Спартака» над «Краснодаром»: «Когда Денисов заменил Солари, все встало на свои места»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карседо: «Хочу попросить прощение у Максименко — это топ вратарь. Но мы руководствовались целями «Спартака»

Карседо: «Барко с «Краснодаром» играл на уколах. Он проявил упорство»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости