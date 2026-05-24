Карседо: «Не видел, как игроки разбили кубок, но ничего страшного»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил период своей работы в России. Карседо возглавляет красно-белых с января 2026 года.

— Как оцените ваш период в России?

— Мы взяли Кубок, но не смогли взять бронзу в чемпионате. Мы разочарованы этим. Но в следующем сезоне постараемся выступить лучше.

— Как вы себя ощущаете после этих 4 месяца в клубе?

— Сильные эмоции. Люди в клубе мне помогали. Мы смогли достичь цели, которую ставили. Но нужно продолжать работать дальше.

— Кубок развалился на части, как отреагировали?

— Не видел, как игроки его разбили. Но ничего страшного. Это наш Кубок. Он важен для игроков, болельщиков.

— Были ли напутствия от Эмери и ждете ли от него поздравления?

— Да, он написал мне сегодня. Пожелал всего лучше, удачи для «Спартака». Он хотел этой победы для нас. Я позвоню ему позже, чтобы поблагодарить.

