Карседо: «Барко с «Краснодаром» играл на уколах. Он проявил упорство»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что теперь команда хочет выиграть OLIMPBET Суперкубок России. В матче за этот трофей красно-белые сыграют с чемпионом страны «Зенитом».

В суперфинале FONBET Кубка России «Спартак» победил «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

— Вы идете за чемпионством в следующем сезоне?

— Сперва Суперкубок. Идем за ним. Может, сделаем традицию и тоже его разобьем.

— Вы выпустили Дмитриева на пенальти, почему так решили?

— Ждали до последнего, чтобы выпустить его с Помазуном. Как пенальтист он хорошо показывает себя на тренировках. Это решение было верным.

— Как состояние Джику и Барко?

— У Джику ничего серьезного. Барко очень хотел сыграть. Он проявил упорство. Вчера было 50 на 50. Сегодня он играл на уколах.

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