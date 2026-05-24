Карседо: «Хочу попросить прощение у Максименко — это топ вратарь. Но мы руководствовались целями «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:1, пенальти — 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Вы два раза сделали ход конем с выходом Помазуна — это ваше самое гениальное решение?

— В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, игроков. Хочу попросить прощение у Максименко — это топ вратарь, и он много раз спасал нас сегодня. Но сегодня мы руководствовались целями команды.

— Какие эмоции?

— Я рад. Мы завоевали трофей. Сюда мы приехали за этим. Но нас ждет Суперкубок и хотим чемпионство тоже.

— Что вы сказали игрокам перед матчем?

— Перед игрой я попросил ребят сделать волшебство. Мы посмотрели видео, которое подготовили родственники. Но без поддержки болельщиков мы не смогли бы победить, спасибо им за это.

— Какая была тактика на игру?

— Дело в качестве игроков. У нас все хорошо работало с двух флангов. Мы были лучше соперника. Победа сегодня абсолютно заслужена.

— Мусаев сказал, что поддержка стала важным фактором, что можете сказать?

— Я согласен с ним. Поддержка нам помогала. Болельщики гнали нас вперед. Не говоря о серии пенальти. Стадион был будто домашним.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР).

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