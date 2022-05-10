Шварц рассказал, за счет чего «Динамо» обыграло «Аланию»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0).

«Стоит сказать, что мы критично подошли к трем поражениям. Их надо разбить на три части. Против ЦСКА команда хорошо смотрелась. С «Уралом» смотрелись хорошо и качественно часть игры. Самару приняли во внимание. С каждым футболистом провел личную беседу, попытались найти ответы на вопросы. Рад, что смогли пробиться в финал. Горжусь командой, что выдержали удар и прошли дальше», — рассказал Шварц корреспонденту «СЭ».

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».