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Сегодня, 19:30

Шварц рассказал, за счет чего «Динамо» обыграло «Аланию»

Георгий Скобликов
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0).

«Стоит сказать, что мы критично подошли к трем поражениям. Их надо разбить на три части. Против ЦСКА команда хорошо смотрелась. С «Уралом» смотрелись хорошо и качественно часть игры. Самару приняли во внимание. С каждым футболистом провел личную беседу, попытались найти ответы на вопросы. Рад, что смогли пробиться в финал. Горжусь командой, что выдержали удар и прошли дальше», — рассказал Шварц корреспонденту «СЭ».

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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