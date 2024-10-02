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Сегодня, 21:58

Личка о замене Маухуба в матче со «Спартаком»: «Он устал, просто умер на поле, ха-ха»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил уход с поля нападающего команды Эль-Мехди Маухуба в матче против «Спартака» (2:3) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Что с Маухубом?

— Он устал. Просто умер на поле, ха-ха... Он показал интенсивную игру. Максимум он готов на 60 минут, и потом все. Но он здоров, все в порядке в целом.

— В каком психологическом состоянии команда прямо сейчас? Хватит ли 4 дней, чтобы восстановиться?

— Надеюсь, да. В жизни — не только в спорте — надо быть оптимистом. Сегодня ты играешь хорошо 80 минут, но в последние 10 соперник развернул игру. Такие футболисты, как Бальбуэна, Тюка, Луня и так далее, чуть-чуть погрустят, но уже завтра надо прийти на тренировку с улыбкой на лице. Мы счастливые люди, у нас хорошая работа. Сегодня 25 тысяч пришли на стадион. Увидели 5 голов. К сожалению, мы не выиграли, но эмоции были отличные. Моя работа — помочь команде настроиться и преодолеть негатив.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Ростовом». «Динамо» (8) идет вторым в квартете.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
Эль-Мехди Маухуб
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