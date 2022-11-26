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Федотов — о матче с «Сочи»: «Команда проявила характер и одержала важную победу»

Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» в матче Кубка России
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Сочи» в матче Кубка России (2:1).

— Команда сегодня проявила характер и одержала важную победу. Особенно после той серии, которую рука не поднимется назвать неудачной. Там была слабая реализация, и это наложило отпечаток в виде нервозности в определенных играх. Поэтому случился определенный недобор очков в чемпионате.

— Почему Гайч и Ушаков так и не появились на поле?

— Егору надо набираться опыта. У него все впереди, он никуда не пропал и находится в тренировочной деятельности. Оттолкнулись от опыта, планировали Ушаковым усилить игру, но сам матч потребовал другие изменения. А Адольфо болел перед матчем, была ротовирусная инфекция. Поэтому на замену выходили готовые игроки. После таких заболеваний есть риск получения травм.

— Можно сказать, что элемент удачи немного помог команде? Для вас «Фишт» — удачный стадион?

— На протяжении заключительного отрезка этого года можно было говорить по-другому. Я о тех шансах, которые у нас возникали, но мы не реализовали — и с «Оренбургом», и с «Динамо», и со «Спартаком». Удача в футболе — тоже слагаемая успеха, ее нужно заслужить и заработать своим трудом. Игра и комбинация — это здорово, но основная задача в том, чтобы мяч пересек линию ворот. Автогол «Сочи» мы заслужили своим давлением, которое оказывали на соперника, — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА по итогам групповой стадии занял второе место в группе D с 13 очками. Первым стал «Урал», который обыграл «Торпедо» (2:1) в последнем туре и набрал 14 очков. Обе команды вышли в плей-офф пути РПЛ.

Источник: ЦСКА

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