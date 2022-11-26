Сергей Дмитриев: «В матче «Зенита» со «Спартаком» жду основной состав и от двух забитых мячей»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев рассказал, какого футбола ожидает в заключительной игре года — кубковом матче против «Спартака».

— Сейчас другого футбола в России нет, сборная наша не играет, так что от этого матча жду борьбы, хорошего футбола, забитых мячей, — приводит «РБ Спорт» слова Дмитриева. — «Зенит» в первом матче проиграл «Спартаку» в Москве, пусть там и играл не основной состав, но все равно поражение есть поражение. И у каждого игрока будет желание отомстить, то есть, такие реваншистские настроения.

— Сейчас-то ждем от «Зенита» основного состава?

— Конечно, они и в последних кубковых матчах отказались от экспериментов, можно сказать, вовремя поняли свои ошибки.

— В Петербурге «Спартак» нередко получал от пяти голов. Сейчас тоже может получиться что-то результативное, или игра будет осторожной?

— Команды играют в атакующий футбол, так что футбол должен быть результативным. Больше двух забитых мячей в этом матче точно ожидаю увидеть.

Игра в Санкт-Петербурге пройдет в воскресенье, 27 ноября, и начнется в 16:00.