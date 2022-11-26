В агентстве Бальде назвали причину, по которой игрок полетел на игру против «Зенита»

В пресс-службе агентства P&P Sport Management S.A.M, представляющего интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде рассказали, почему игрок полетел с командой в Санкт-Петербург на матч 6-го тура группового этапа Кубка России против «Зенита».

«Почему Бальде полетел вместе с командой? Вся команда полетела в Петербург, для оказания поддержки в матче с «Зенитом», — заявили «СЭ» в агентстве.

Ранее в агентстве Бальде сообщали «СЭ» о возвращении Бальде к тренировкам с командой в среду, 16 ноября.

17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».