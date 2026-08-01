Инфантино: «Предложение о создании компании FFE не получит дальнейшего развития»

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выпустил заявление по поводу намерения создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была заняться продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров.

«Проект FIFA Forward Enterprise был призван заложить основу для дальнейшего укрепления национальных ассоциаций — членов ФИФА и развития нашего вида спорта во всем мире, особенно в тех странах, где поддержка необходима больше всего. При этом, как мы заявляли с самого начала, реализовать его предполагалось только при поддержке большинства ассоциаций — членов ФИФА и исключительно после консультаций с ними, Советом ФИФА, конфедерациями и другими заинтересованными сторонами.

Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня его поддержки, больше не отвечают первоначально поставленной цели.

Нашей целью всегда было и всегда будет объединять и совершенствовать.

Поэтому это предложение не получит дальнейшего развития.

В ближайшие дни и недели я намерен вновь собрать вместе все заинтересованные стороны, руководствуясь общими интересами нашей игры, чтобы продолжить развивать футбол во всём мире, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке», — говорится в заявлении.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагалось продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатили бы примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещала потратить на развитие футбола.