Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:08

Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Спартака» в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (0:1).

— Что думаете о сегодняшнем матче?

— Первый тайм, если мягко говорить, нам даже близко нельзя занести в актив. Нормальным языком — играли очень плохо. Наверное, худший первый тайм в сезоне. Во втором тайме, несмотря на удаление, мне игра понравилась больше, то же касается и эмоциональной составляющей. Но в меньшинстве так долго тяжело играть.

— Что было не так?

— Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. «Спартак» старался играть высоко, но мы сделали много ошибок — с аутами, передачами, в принятии решений.

В Кубке России команды встретились шестой раз, ЦСКА дважды обыгрывал «Спартак» в основное время, один раз красно-синие оказались сильнее в серии пенальти, красно-белые одержали одну победу в дополнительное время и одну — в серии пенальти.

Алексей Березуцкий
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о денежном вознаграждении от Джикии за гол в ворота ЦСКА
Жиго поделился эмоциями после победы «Спартака» над ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
Джикия признан лучшим игроком матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА
Бакаев объяснил свои эмоции после замены в матче с ЦСКА
«Вот ему ответочка». Зелимхан Бакаев — о победном голе в матче с ЦСКА
Самедов: «Идеальный финал БЕТСИТИ Кубка России — «Динамо» — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паоло Ваноли рассказал о состоянии Квинси Промеса

Алексей Березуцкий отметил игру Акинфеева в матче против «Спартака»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости