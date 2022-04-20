Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Спартака» в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (0:1).

— Что думаете о сегодняшнем матче?

— Первый тайм, если мягко говорить, нам даже близко нельзя занести в актив. Нормальным языком — играли очень плохо. Наверное, худший первый тайм в сезоне. Во втором тайме, несмотря на удаление, мне игра понравилась больше, то же касается и эмоциональной составляющей. Но в меньшинстве так долго тяжело играть.

— Что было не так?

— Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. «Спартак» старался играть высоко, но мы сделали много ошибок — с аутами, передачами, в принятии решений.

В Кубке России команды встретились шестой раз, ЦСКА дважды обыгрывал «Спартак» в основное время, один раз красно-синие оказались сильнее в серии пенальти, красно-белые одержали одну победу в дополнительное время и одну — в серии пенальти.