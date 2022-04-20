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Сегодня, 22:04

Паоло Ваноли рассказал о состоянии Квинси Промеса

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о состоянии Квинси Промеса, который пропустил матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

— Как состояние у Промеса?

— Мы надеялись, что он восстановится к этому матчу, но сроки увеличились. Надеемся, он скоро вернется, как те же Умяров и Мозес. Хотел бы сегодня отметить Классена, он сегодня вышел и показал себя хорошо. Если ты усердно работаешь на тренировках, у тебя будет шанс себя проявить. Также хочу поблагодарить Рассказова. Это мне нравится, что мы выигрываем с игроками, которые особо не играли.

«Спартак» вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, жеребьевка которого состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55).

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Квинси Промес
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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