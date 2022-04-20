Алексей Березуцкий отметил игру Акинфеева в матче против «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения от «Спартака» в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России (0:1) отметил игру голкипера Игоря Акинфеева.

— Почему так часто пришлось тащить Акинфееву?

— Это Игорь Акинфеев, все мы знаем его уровень. Здесь можно разделить на разные части. До удаления были какие-то моменты, но без остроты. Во втором тайме нам надо было забивать, понятное дело, что было много контратак.

«Спартак» обыграл ЦСКА впервые в сезоне-2021/22, в Тинькофф РПЛ красно-белые дважды потерпели поражение (0:1, 0:2).