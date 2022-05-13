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Олег Романцев: «Игра «Спартака» с «Динамо» будет показательна»

Романцев завил, что ы финале Кубка России победит тот, кто будет меньше обращать внимания на призовые
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от финального матча БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Не в обиду «Динамо», «Лужники» — спартаковский стадион. Но динамовцы в такой же ситуации, как и спартаковцы, они тоже сто лет не владели кубком. Кто будет меньше обращать внимания на призовые, тот и будет победителем.

Игра «Спартака»? Игра с командой первой лиги не показательна. Показательна будет игра с «Зенитом», если они приедут основным составом. Игра с «Динамо» будет показательна. Перестройки нужны и важны, а на сколько правильно они идут, покажет время".

Финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» (Москва).

Олег Романцев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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