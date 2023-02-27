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Сегодня, 21:03

Генич считает, что судья ошибочно не поставил пенальти в ворота «Спартака»

Мария Гусева
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Константин Генич.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Комментатор Константин Генич выразил мнение, что арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива».

На 42-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич грубо сыграл против хавбека «Локомотива» Антона Миранчука в штрафной площади, из-за чего тот упал.

«Думаю, фол был. Это пенальти. На мой взгляд», — написал Генич в своем Telegram-канале.

После первого тайма счет в матче 1:1.

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
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