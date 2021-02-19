Гендиректор «Уфы» прокомментировал информацию о возможном переносе кубкового матча с «Уралом»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал «СЭ» информацию Metaratings о том, что матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Урала» с большой вероятностью будет перенесен.

«Сейчас ничего такого нет, будут смотреть перед матчем. Хотели бы мы переноса? По прогнозу в день игры будет минус 20. Думаю, в такую погоду нереально играть. Может быть, сейчас придет какой-нибудь теплый циклон, тогда матч состоится. Такая у нас сейчас настоящая зима. Сегодня выходим на тренировку в минус 15», — сказал Шайбеков «СЭ».

Матч «Уфа» — «Урал» должен состояться в понедельник, 22 февраля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 12:00 по московскому времени.

(Сергей Федоров)