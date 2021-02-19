Шварц: «Со «Спартаком» будет самая холодная игра»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц 19 февраля на пресс-конференции накануне матча 1/8 финала Кубка России против «Спартака» отметил важность предстоящий встречи. Также немецкий специалист обратил внимание на погодные условия, отметив, что еще никогда не проводил встречу в такой мороз.
— Расскажите про Захаряна. Как он провел сборы?
— Я рад молодыми игроками, они впитывают новую информацию. Мне доставляет удовольствие с ними работать.
— «Динамо» приехало только вчера. Успеете ли адаптироваться к погоде?
— Последние 2-3 дня в Турции было холодно. У нас к тому же там были вечерние тренировки. Думаю, мы сможем адаптироваться и мы хорошо подойдем к завтрашней игре
— Как вы готовитесь к самой холодной игре в вашей жизни?
— Завтра будет самая холодная игра! До этого самое холодное у меня было -8. Надеюсь, мороз не будет большим фактором.
— Является ли Кубок России приоритетом для тренерского штаба?
— Да, мы хотим максимально высоко пройти в Кубке. Завтра хотели бы одержать победу, но не хочу выбирать между чемпионатом и кубком.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 19.30 (мск). Согласно регламенту проведения турнира, встреча может быть перенесена по просьбе одной из команд, если температура воздухе ниже 15 градусов.
(Данил Алешин)
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