В «Урале» заявили, что не знают о переносе матча с «Уфой»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» заявил, что в клубе не владеют информацией об отмене матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Уфой» .

«Я не в курсе, что кто-то отменил игру. Ни от РФС, ни от «Уфы» нам никаких бумаг не приходило. Пока нам никто ничего не говорил. Мы готовимся к игре, поедем в Уфу. У нас все готово. Если придет бумага — то никуда не поедем», — сказал Иванов «СЭ».

Как сообщает Metaratings, матч могут перенести на резервную дату из-за погодных условий.

Матч «Уфа» — «Урал» должен состояться в понедельник, 22 февраля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 12:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)