Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Романов — прекрасный тренер. Сегодня мы видели матчменеджмент и дух команды»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2) в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Прекрасная игра. Может ли Романов остаться главным тренером? Вадим Юрьевич провел два прекрасных матча, к которым он великолепно подготовил команду. Сегодня мы видели матчменеджмент. Дух команды. Видим, как над стандартами работает. Поэтому мы двигаемся от матча к матчу. Он прекрасный тренер!» — сказал Некрасов.

«Спартак» одержал победу по сумме матчей (первая игра — 3:1) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующей стадии красно-белые сыграют с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Зенит» (первый матч — 3:1).