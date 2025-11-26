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26 ноября 2025, 23:15

Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Романов — прекрасный тренер. Сегодня мы видели матчменеджмент и дух команды»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2) в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Прекрасная игра. Может ли Романов остаться главным тренером? Вадим Юрьевич провел два прекрасных матча, к которым он великолепно подготовил команду. Сегодня мы видели матчменеджмент. Дух команды. Видим, как над стандартами работает. Поэтому мы двигаемся от матча к матчу. Он прекрасный тренер!» — сказал Некрасов.

«Спартак» одержал победу по сумме матчей (первая игра — 3:1) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующей стадии красно-белые сыграют с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Зенит» (первый матч — 3:1).

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Вадим Романов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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