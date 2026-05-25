Гендиректор «Спартака» Некрасов — о медали Станковичу: «Сложно сказать»

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос «СЭ» о возможном вручении золотой медали за победу в суперфинале FONBET Кубка России экс-тренеру клуба Деяну Станковичу.

«Мне, безусловно, сложно сказать», — заявил Некрасов «СЭ».

24 мая в суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). В РПЛ московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку.

Сербский специалист покинул «Спартак» в ноябре 2025 года. 5 января клуб объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером команды.

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