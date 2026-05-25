Мацуев признался, что старался завершить концерт быстрее, чтобы успеть посмотреть суперфинал Кубка

Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 4:3).

«Я был на сцене вчера и играл концерт как никогда быстро, чтобы успеть к началу. Как говорил Рахманинов: «Когда опаздывал на поезд, темпы концерта были сумасшедшие». Я к счастью успел и побежал к телевизору сразу как закончил. Эмоции самые позитивные, титулы есть титулы. Шикарная развязка. И Карседо опять угадал с Помазуном.

Музыканты и футболисты играют для публики, и наш центральный стадион вчера был заполнен полностью. А «Спартак» показал, что может биться за высшие места. Надеюсь, что начиная с Суперкубка мы начнем свое восхождение. Карседо очень быстро взял титул и частично повторил свой путь на Кипре. Надеюсь, что и чемпионство в следующем сезоне последует. Коллектив у нас замечательный, Карседо — очень хороший стратег.

Нет утра лучше, чем когда ты дал вчера удачный концерт и твоя любимая команда победила. Это и есть счастье!» — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

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