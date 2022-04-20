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Сегодня, 23:06

Сергей Карякин: «Спартаку» по силам победить в Кубке»

Иван Шитик
Корреспондент
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Гроссмейстер и болельщик «Спартака» Сергей Карякин прокомментировал победу «красно-белых» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

«Я игру смотрел в спортивном баре с друзьями и болел за «Спартак». Конечно хочется голов с игры, но все равно было очень приятно, когда забили с пенальти. Когда играют «красно-белые», я всегда за них болею и переживаю.

У меня огромное уважение к ЦСКА, но сегодня у меня мини-праздник, потому что я болел за «Спартак». Я не люблю делать громкие заявления, нужно все доказывать на футбольном поле, но сегодняшний матч показал, что «Спартаку» по силам победить в Кубке России", — сказал Карякин Metaratings.ru.

В полуфинал Кубка России, помимо «Спартака» также вышли «Динамо», «Алания» и «Енисей». Жеребьевка полуфиналов состоится 21 апреля.

Источник: https://metaratings.ru/news/sergey-karyakin-spartaku-po-silam-pobedit-v-kubke-rossii-1250162/
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карякин (шахматы)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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