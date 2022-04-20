Сергей Карякин: «Спартаку» по силам победить в Кубке»

Гроссмейстер и болельщик «Спартака» Сергей Карякин прокомментировал победу «красно-белых» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

«Я игру смотрел в спортивном баре с друзьями и болел за «Спартак». Конечно хочется голов с игры, но все равно было очень приятно, когда забили с пенальти. Когда играют «красно-белые», я всегда за них болею и переживаю.

У меня огромное уважение к ЦСКА, но сегодня у меня мини-праздник, потому что я болел за «Спартак». Я не люблю делать громкие заявления, нужно все доказывать на футбольном поле, но сегодняшний матч показал, что «Спартаку» по силам победить в Кубке России", — сказал Карякин Metaratings.ru.

В полуфинал Кубка России, помимо «Спартака» также вышли «Динамо», «Алания» и «Енисей». Жеребьевка полуфиналов состоится 21 апреля.