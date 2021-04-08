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«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы на матч

16:44
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Стали известны стартовые составы на матч четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России «Крылья Советов» – «Динамо».

«Крылья Советов»: Овсянников, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Рикарду Алвеш, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.

Запасные: Фролов, Ломаев, Комбаров, Полуяхтов, Божин, Прищепа, Кабутов, Ефремов, Хади, Корниленко, Голенков.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Будачев, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Липовой, Комличенко, Игбун, Н’Жи.

Встреча пройдет 8 апреля в Самаре. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Крылья Советов – Динамо

 

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_14457.html

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