«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы на матч четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России «Крылья Советов» – «Динамо».

«Крылья Советов»: Овсянников, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Рикарду Алвеш, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.

Запасные: Фролов, Ломаев, Комбаров, Полуяхтов, Божин, Прищепа, Кабутов, Ефремов, Хади, Корниленко, Голенков.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Будачев, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Липовой, Комличенко, Игбун, Н’Жи.

Встреча пройдет 8 апреля в Самаре. Начало – в 17:30 по московскому времени.