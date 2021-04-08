8 апреля «Арсенал» в Туле сыграет с ЦСКА в матче четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча начнется в 19.30 (мск).

Команда Дмитрия Парфенова в 1/8 финала Кубка обыграла «Зенит» со счетом 2:1. В Тинькофф РПЛ туляки в пяти последних играх одержали только одну победу — над ЦСКА (2:1).

Московские армейцы в 1/8 финала выиграли у «СКА-Хабаровск» (2:0). 4 апреля свой дебютный матч в качестве главного тренера красно-синих провел Ивица Олич. ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» (2:1).

Следить за текстовой трансляцией матча «Арсенал» — ЦСКА можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Арсенал» — ЦСКА