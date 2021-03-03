Гендиректор «Уфы» назвал «Ахмат» серьезным соперником

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал жеребьевку четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Соперником «Уфы» стал грозненский «Ахмат».

«Все команды были хорошие, примерно равные. Любая команда была бы тяжелой. С «Ахматом» всегда тяжело играть, в гостях особенно, — сказал Шайбеков «СЭ». — Соперник серьезный. А когда играешь на выезде, всегда непросто. Задача — пройти как можно дальше».

Матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Ахматом» и «Уфой» пройдет 7 или 8 апреля. Полуфинальные пары также определятся жеребьевкой.

(Константин Колмаков)