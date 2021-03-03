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Гендиректор «Уфы» назвал «Ахмат» серьезным соперником

18:47
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Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал жеребьевку четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Соперником «Уфы» стал грозненский «Ахмат».

«Все команды были хорошие, примерно равные. Любая команда была бы тяжелой. С «Ахматом» всегда тяжело играть, в гостях особенно, — сказал Шайбеков «СЭ». —  Соперник серьезный. А когда играешь на выезде, всегда непросто. Задача — пройти как можно дальше».

Матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Ахматом» и «Уфой» пройдет 7 или 8 апреля. Полуфинальные пары также определятся жеребьевкой.

(Константин Колмаков)

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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