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Газзаев считает, что «Спартак» и «Зенит» заслуженно проиграли в матчах Кубка России

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Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал результаты «Спартака» и «Зенита» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

27 августа красно-белые потерпели поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1), а петербургский клуб уступил «Акрону» (1:1, 4:5 по пенальти).

«Стабильность команд — это стабильность результата. «Спартак» провел неплохую игру в Санкт-Петербурге, но уступил в матче Кубка России махачкалинскому «Динамо». А «Зенит» проиграл «Акрону». Вообще, я считаю, что в Тольятти собралась интересная команда со своим стилем игры, от которого она не отходит. Если в команду придут более квалифицированные футболисты, то она покажет хороший результат.

«Акрон» в матче с «Зенитом» смотрелся очень неплохо, не отходил от собственной игры. Победа над шестикратным чемпионом страны для дебютанта премьер-лиги — это очень хороший результат. Такие победы положительно влияют на коллектив и вселяют в футболистов веру в то, что они могут успешно выступать в РПЛ. Думаю, «Спартак» и «Зенит» проиграли в своих матчах по делу. Да, в составе Махачкалы прекрасно сыграл вратарь, но сейчас мы же смотрим на результат, а не на ход матча», — цитирует Газзаева Metaratings.

«Зенит» после 3-х туров занимает первое место в своем квартете, набрав 7 очков. «Спартак» также является лидером в своей группе с 6 баллами, имея при этом равное количество очков с махачкалинским «Динамо».

Источник: Metaratings
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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