Митрюшкин: «Для меня этот матч с «Химками» был принципиальным»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал победу над «Химками» (4:0) в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Для меня этот матч был принципиальным больше по причине того, что хотелось набрать девять очков из девяти возможных, а не из-за того, что играл против бывшей команды. Но, наверное, все-таки какая-то дополнительная сверхмотивация тоже была, потому что в «Химках» провел два года. С ними в прошлом году проделали большой путь вместе», — цитирует Legalbet Митрюшкина.

«Локомотив» набрал 9 очков и возглавляет таблицу группы B в Кубке России. Железнодорожники одержали седьмую подряд победу во всех турнирах.