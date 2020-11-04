Игрок «Рубина» Йевтич потерял сознание после удара по голове. Футболист пришел в чувство, но его унесли на носилках
10:40
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич получил травму в первом тайме матча Кубка России против «СКА-Хабаровска».
На 22-й минуте встречи хавбек казанского клуба получил локтем в лицо от нападающего хабаровчан Владислава Брагина и упал на газон с разбитым носом. У футболиста открылось рассечение с кровью.
Момент с Дарко. Игрок ФК «СКА-Хабаровск» получил за удар только жёлтую карточку pic.twitter.com/ry7QE2piVX— «Рубин» Казань (@fcrk) November 4, 2020
На поле вышли врачи. После оказания первой помощи и длительной паузы швейцарец рухнул на поле без сознания. Медики привели игрока в чувство.
Йевтича заменил Дмитрий Тарасов. Травмированный игрок покинул поле на носилках. Судья Павел Шадыханов из Москвы показал Брагину желтую карточку.
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд