Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Кубок России

Игрок «Рубина» Йевтич потерял сознание после удара по голове. Футболист пришел в чувство, но его унесли на носилках

10:40
Травма Дарко Йевтича.
Травма Дарко Йевтича.
Теги:

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич получил травму в первом тайме матча Кубка России против «СКА-Хабаровска».

На 22-й минуте встречи хавбек казанского клуба получил локтем в лицо от нападающего хабаровчан Владислава Брагина и упал на газон с разбитым носом. У футболиста открылось рассечение с кровью.

На поле вышли врачи. После оказания первой помощи и длительной паузы швейцарец рухнул на поле без сознания. Медики привели игрока в чувство.

Йевтича заменил Дмитрий Тарасов. Травмированный игрок покинул поле на носилках. Судья Павел Шадыханов из Москвы показал Брагину желтую карточку.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир