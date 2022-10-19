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Николсон объяснил, почему вышел на матч с «Факелом» с повязкой в честь отца

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон объяснил, почему вышел на матч Кубка России против «Факела» (2:1) с повязкой, посвященной его отцу.

На правой руке ямайца была повязка, на которой было написано «R.I.P. Dad».

«Мне приснился отец, с утра был очень эмоциональный момент. Я решил, что таким образом проявлю свои чувства. Это не какая-то дата, просто сон приснился. Мы провели в целом неплохой матч. Возможно, не самый лучший для «Спартака» в этом сезоне. Но мы выиграли, и это хорошо», — сказал Николсон.

Форвард стал автором победного гола в игре с «Факелом». Всего у него 2 гола и 1 результативная передача в 12 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Ранее Николсон рассказывал о трагической гибели его отца.

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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Шамар Николсон
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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