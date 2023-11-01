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Сегодня, 13:00

«Форте» — «СКА-Хабаровск»: смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире

Видеотрансляция игры Кубка «Форте» — «СКА-Хабаровск» начнется в 13.50 на сайте «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Форте».
Фото ФК «Форте»

1 ноября «Форте» на своем поле в Таганроге сыграет против «СКА-Хабаровск» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Встреча пройдет в среду на стадионе «Форте Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Форте» — «СКА-Хабаровск» можно будет на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 13.50 мск.

Следите за ключевыми событиями игры «Форте» — «СКА-Хабаровск» с помощью матч-центра «СЭ».

«Форте» выступает во второй лиге дивизиона А. Ранее, 18 октября, команда из Таганрога победила «Нефтехимик» (2:0) матче 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

17 октября хабаровчане прошли «Амкар-Пермь» (2:0) в предыдущей стадии кубкового турнира.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК СКА-Хабаровск
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