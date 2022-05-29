Федун — о моменте с пенальти: «Я тогда говорил слова не для эфира»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об эмоциях, которые испытал, когда в добавленное ко второму тайму время финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1) в ворота красно-белых был назначен пенальти.

«Момент с пенальти? Я тогда говорил слова не для эфира. Пенальти не было. Надо было постараться, чтобы так испортить финал», — сказал Федун в телеинтервью после матча.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

«Спартак» догнал петербургский «Зенит» по числу побед в Кубке России, рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз.