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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 20:06

Федун — о моменте с пенальти: «Я тогда говорил слова не для эфира»

Иван Шитик
Корреспондент
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Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об эмоциях, которые испытал, когда в добавленное ко второму тайму время финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1) в ворота красно-белых был назначен пенальти.

«Момент с пенальти? Я тогда говорил слова не для эфира. Пенальти не было. Надо было постараться, чтобы так испортить финал», — сказал Федун в телеинтервью после матча.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

«Спартак» догнал петербургский «Зенит» по числу побед в Кубке России, рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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