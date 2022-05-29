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Сегодня, 20:03

Президент РФС Дюков прокомментировал задержку финала Лиги чемпионов

Артем Бухаев
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Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Президент РФС Александр Дюков в интервью «СЭ» прокомментировал беспорядки перед финалом Лиги чемпионов «Реала» с «Ливерпулем» (1:0). Начало матча пришлось отложить на 36 минут.

«Все прошло отлично, у меня нет другой информации. Оценку дадим позже.

Не могу сказать, что внимательно следил за беспорядками в Париже. Вы прекрасно знаете, что мы принимали не одно соревнование высокого уровня, у нас никаких проблем не было. Злорадство по отношению к Парижу неправильно. Футбол должен нас объединять», — сказал Дюков.

Полиция в Париже задержала 105 человек по итогам беспорядков после финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0), сообщает L'Equipe со ссылкой на France bleu.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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