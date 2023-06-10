Чалов — о формате Кубка России: «Честно говоря, до конца поняли, что к чему, только тогда, когда уже вышли из группы»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о новом формате Кубка России в сезоне-2022/23.

«Честно говоря, до конца поняли, что к чему, только тогда, когда уже вышли из группы. Начали смотреть, с кем будем играть дальше. Но формат интересный, мне понравился. Удачное решение. Конечно, у кого-то к этому формату есть вопросы. Может, будут корректировки в будущем. Но все понимали, для чего это сделано. Что касается того, что проигравшая команда имеет еще один шанс, то тут вариант из киберспорта, как мне кажется. Надо чуть привыкнуть. Но за счет такого количества интересных матчей было однозначно интересно следить за Кубком», — приводит слова Чалова пресс-служба РФС.

В текущем сезоне Кубок России впервые поделен на Путь РПЛ, в котором выступают команды из высшего дивизиона, и Путь регионов, в котором играют команды остальных дивизионов и клубы, вылетевшие из Пути РПЛ.