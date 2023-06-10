Чалов — о финале Кубка России: «У нас главный стимул — показать, что ЦСКА сильней»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о финале Кубка России против «Краснодара».

«У нас главный стимул — показать, что ЦСКА сильней. «Краснодар» ни разу не выигрывал трофей в свой истории, но ведь и армейцы последний раз брали кубок 10 лет назад. А я, к примеру, как и многие наши ребята, не побеждал в Кубке. Мы проделали большой путь. У нас обновленная команда, которой не терпится уже выиграть что-то свое. Это большой вызов для нас, но и для соперника тоже. Уверен, после финального свистка мы точно увидим на поле слезы», — приводит слова Чалова пресс-служба РФС.

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России в «Лужниках» 11 июня.