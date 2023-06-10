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Сегодня, 10:20

Пономарев: «В «Краснодаре» нет Месси или Роналду, опасность будет исходить от всех игроков»

Виталий Косик
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, кого игрокам армейской команды стоит опасаться в финале Кубка России с «Краснодаром».

«В финале игрокам ЦСКА нужно опасаться всех футболистов «Краснодара». Потому что любой игрок может забить гол. Здесь нельзя на кого-то рассчитывать. Если бы у них в составе был какой-то феноменальный футболист, например, как Месси или Роналду, тогда можно было сказать, кого конкретно стоит опасаться. А так, все одинаковые, опасность будет исходить ото всех. То же самое можно сказать и про ЦСКА. Хотя в нападении у нас интересный получился дуэт — Заболотный и Чалов. Федор более техничный и интеллигентный игрок, а Антон бесшабашный и простой парень, который не боится лезть в борьбу», — сказал Пономарев betonmobile.ru.

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России в «Лужниках» 11 июня.

Источник: Betonmobile
Владимир Пономарев
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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