Пономарев: «В «Краснодаре» нет Месси или Роналду, опасность будет исходить от всех игроков»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, кого игрокам армейской команды стоит опасаться в финале Кубка России с «Краснодаром».

«В финале игрокам ЦСКА нужно опасаться всех футболистов «Краснодара». Потому что любой игрок может забить гол. Здесь нельзя на кого-то рассчитывать. Если бы у них в составе был какой-то феноменальный футболист, например, как Месси или Роналду, тогда можно было сказать, кого конкретно стоит опасаться. А так, все одинаковые, опасность будет исходить ото всех. То же самое можно сказать и про ЦСКА. Хотя в нападении у нас интересный получился дуэт — Заболотный и Чалов. Федор более техничный и интеллигентный игрок, а Антон бесшабашный и простой парень, который не боится лезть в борьбу», — сказал Пономарев betonmobile.ru.

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России в «Лужниках» 11 июня.