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«Факел» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Факел» и «Акрон» сыграют в Кубке России 15 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Факел».
Фото ФК «Факел»

«Факел» и «Акрон» сыграют в рамках группы D во втором туре Fonbet Кубка России Пути РПЛ в четверг, 15 августа. Встреча пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня в Кубке России. Ключевые события матча «Факел» — «Акрон» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Видеотрансляция игры в прямом эфире пройдет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и его сайте — matchtv.ru.

Обе команды в первом туре Кубка России проиграли с крупным счетом. «Факел» в гостях уступил «Зениту» (0:3), а «Акрон» на выезде пропустил четыре безответных мяча от «Рубина» (0:4).
Последняя очная встреча соперников прошла 27 июля в РПЛ. Тогда тольяттинцы увезли из Воронежа три очка.

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
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