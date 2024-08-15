Кудравец рассказал, в чем берет пример с Лунева

Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец прокомментировал конкуренцию с Андреем Луневым в московском клубе.

— Насколько вы готовы выиграть конкуренция у Лунева и Лещука?

— Я все делаю для того, чтобы ее выигрывать. Тренируюсь и играю на максимуме.

— Что-то полезное почерпнули из тренировок со своими динамовскими коллегами?

— Конечно. Мне нравится, как Лунев играет ногами. Что-то у него беру в этом плане, — приводит слова Кудравца «Евро-Футбол.Ру».

20-летний Кудравец дебютировал за основную команду бело-голубых в матче против махачкалинского «Динамо» (2:1) во втором туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.