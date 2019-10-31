Евгений Калешин: «Надеюсь, Кубок возьмет клуб ФНЛ»

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин прокомментировал поражение от «Торпедо» (0:1) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России.

— Мы вылетели, анализировать сейчас нечего. Поздравляю «Торпедо» с победой и прохода в следующий раунд. Желаю добраться до финала и сыграть там успешно. Надеюсь, какая-то команда ФНЛ в этом году возьмет Кубок России.

— Были большие изменения в матче по сравнению с игрой на выходных?

— Только в составе. Стратегия была та же. Глобально за три дня поменять что-то очень сложно. Стратегически мы друг друга хорошо изучили, сюрпризов ни для кого сегодня не было. (Александр Рогулев)

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