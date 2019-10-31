Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Евгений Калешин: «Надеюсь, Кубок возьмет клуб ФНЛ»

21:37
Теги:

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин прокомментировал поражение от «Торпедо» (0:1) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России.

— Мы вылетели, анализировать сейчас нечего. Поздравляю «Торпедо» с победой и прохода в следующий раунд. Желаю добраться до финала и сыграть там успешно. Надеюсь, какая-то команда ФНЛ в этом году возьмет Кубок России.

— Были большие изменения в матче по сравнению с игрой на выходных?

— Только в составе. Стратегия была та же. Глобально за три дня поменять что-то очень сложно. Стратегически мы друг друга хорошо изучили, сюрпризов ни для кого сегодня не было. (Александр Рогулев)

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир