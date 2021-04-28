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ЭСК РФС признал ошибку судьи в кубковом матче «Ахмат» — «Крылья Советов»

16:26
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Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором был рассмотрен спорный эпизод, который произошел в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Ахматом» и «Крыльями Советов» (0:0, 1:4 по пенальти).

«Ахмат» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с неудалением игрока «Крыльев Советов» Ивана Ломаева на 58-й минуте матча.

«Судья ошибочно не удалил игрока «Крылья Советов» №1 Ивана Ломаева на 58-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь совершает очевидное нарушение Правил на футболисте «Ахмата» №7 Бернарде Берише, сбивая его с хода движения задержкой (толчком) и лишая тем самым явной возможности забить гол», — говорится в объяснении на сайте РФС.

Напомним, в финале Кубка России «Крыльям Советов» предстоит сыграть с «Локомотивом».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213550

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча