Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором был рассмотрен спорный эпизод, который произошел в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Ахматом» и «Крыльями Советов» (0:0, 1:4 по пенальти).

«Ахмат» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с неудалением игрока «Крыльев Советов» Ивана Ломаева на 58-й минуте матча.

«Судья ошибочно не удалил игрока «Крылья Советов» №1 Ивана Ломаева на 58-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь совершает очевидное нарушение Правил на футболисте «Ахмата» №7 Бернарде Берише, сбивая его с хода движения задержкой (толчком) и лишая тем самым явной возможности забить гол», — говорится в объяснении на сайте РФС.

Напомним, в финале Кубка России «Крыльям Советов» предстоит сыграть с «Локомотивом».