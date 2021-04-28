Эксперты РФС признали верным решение засчитать гол Камано в ворота ЦСКА в полуфинале Кубка

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) дала оценку двум спорным эпизодам матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — ЦСКА (3:0).

ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу главного арбитра встречи Сергея Карасева в двух эпизодах. По мнению экспертов, Карасев верно отменил гол форварда красно-синих Саломона Рондона в ворота железнодорожников на 6-й минуте, поскольку футболист совершил небольшое случайное касание рукой мяча при его обработке, сразу после чего забил гол.

Также в ЭСК РФС признали верным решение Карасева засчитать мяч Франсуа Камано в ворота ЦСКА на 15-й минуте. По мнению экспертов, в развитии атакующей фазы игры, приведшей к голу в ворота армейцев, Камано сыграл в мяч, не совершив явного нарушения правил на форварде красно-синих Чидере Эджуке.

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России, где сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.