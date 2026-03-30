Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Судейство

ЭСК признала верным решение Левникова не удалять Угальде в матче Кубка России с московским «Динамо»

Алина Савинова

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при Российском футбольном союзе (РФС) признала правильным решение арбитра Кирилла Левникова не удалять с поля форварда «Спартака» Манфреда Угальде во втором матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с московским «Динамо», сообщается на сайте РФС.

Игра проходила 18 марта на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Позднее «Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 34-й минуте, когда Угальде сфолил на защитнике бело-голубых Давиде Рикардо и получил желтую карточку.

«Действия Манфреда Угальде в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Давидом Рикардо квалифицируются комиссией как безрассудные. Основное воздействие стопой происходит в бутсу игрока «Динамо». Контакт, который произошел выше бутсы, не был продавливающим из-за действий Угальде, который согнул ногу, пытаясь смягчить последствия контакта с соперником. Решение вынести предупреждение за безрассудство, принятое судьей на поле, не является ошибочным в данной игровой ситуации», — говорится в мотивировке ЭСК.

«Динамо» обыграло «Спартак» по сумме двух матчей (5-3) и вышло в финал Пути РПЛ Кубка России. Красно-белые сыграют во втором этапе полуфинала Пути регионов с «Зенитом».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: https://www.rfs.ru/news/223976
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Манфред Угальде
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
«Я безумно счастлив». Как полузащитник «Галатасарая» Батраков отреагировал на свой гол в ворота «Барселоны» в ЛЧ
Батраков голом «Барселоне» встал в один ряд с Карпиным, Мостовым и Аршавиным
Медведев спокойно закрыл Циципаса. Даниил уже в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае
Популярное видео
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
Слишкович — о «Краснодаре»: «На таких ошибках учатся. Но это не значит, что «Зенит» не заслужил»
Сергачев — о «Спартаке»: «Не знаю, взаимная ли у нас любовь. Но отношения есть»
Завоеванный «Спартаком» Кубок России станет экспонатом на стенде «Лукойла» на ПМЭФ
Мажич — о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу»
«Спартак» назвал гол Литвинова лучшим в дерби с ЦСКА в XXI веке
Лещенко раскритиковал Тюкавина за незабитый пенальти «Краснодару»: «Костя, ну как так? Отрепетируй!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЭСК: Кукуян ошибочно назначил пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче Кубка России с «Зенитом»

Чистяков рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России, Абросимов — «Динамо» и «Краснодар»
Новости
RSS RSS
Все новости