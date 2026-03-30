ЭСК признала верным решение Левникова не удалять Угальде в матче Кубка России с московским «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при Российском футбольном союзе (РФС) признала правильным решение арбитра Кирилла Левникова не удалять с поля форварда «Спартака» Манфреда Угальде во втором матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с московским «Динамо», сообщается на сайте РФС.

Игра проходила 18 марта на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Позднее «Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 34-й минуте, когда Угальде сфолил на защитнике бело-голубых Давиде Рикардо и получил желтую карточку.

«Действия Манфреда Угальде в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Давидом Рикардо квалифицируются комиссией как безрассудные. Основное воздействие стопой происходит в бутсу игрока «Динамо». Контакт, который произошел выше бутсы, не был продавливающим из-за действий Угальде, который согнул ногу, пытаясь смягчить последствия контакта с соперником. Решение вынести предупреждение за безрассудство, принятое судьей на поле, не является ошибочным в данной игровой ситуации», — говорится в мотивировке ЭСК.

«Динамо» обыграло «Спартак» по сумме двух матчей (5-3) и вышло в финал Пути РПЛ Кубка России. Красно-белые сыграют во втором этапе полуфинала Пути регионов с «Зенитом».

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