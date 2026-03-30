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Судейство

ЭСК: Кукуян ошибочно назначил пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче Кубка России с «Зенитом»

Алина Савинова

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при Российском футбольном союзе (РФС) признала ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом», сообщается на сайте РФС.

Игра команд проходила 18 марта в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол с пенальти на 45+9-й минуте забил Джон Дуран. 11-метровый был назначен после видеопросмотра за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на форварде «Зенита» Данииле Кондакове.

«Защитник «Динамо» Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Даниилом Кондаковым. Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу. ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе свое первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру», — говорится в мотивировке ЭСК.

При этом комиссия пришла к выводу, что Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 57-й минуте, поскольку защитник питерской команды Вячеслав Караваев не нарушал правил игры на сопернике Хаземе Мастури.

«Мастури совершает удар по воротам, заканчивая свое игровое действие. Контакт между игроками при постановке ног на газон был игровым и не является наказуемым», — подчеркнули в ЭСК.

Махачкалинское «Динамо» завершило выступление в Кубке России, а «Зенит» сыграет со «Спартаком» во втором этапе полуфинала Пути регионов.

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Источник: https://www.rfs.ru/news/223976
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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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