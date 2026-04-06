Чистяков рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России, Абросимов — «Динамо» и «Краснодар»
Стали известны судейские назначения на первый матч финала Пути РПЛ и встречи второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак» будет Артем Чистяков, московское «Динамо» и «Краснодар» рассудит Иван Абросимов.
7 апреля (вторник)
«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.
8 апреля (среда)
«Динамо» Москва — «Краснодар»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Кирилл Большаков; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Владимир Казьменко.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.
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