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Литвинов: «С «Зенитом» будет шикарная возможность взять реванш и пройти в Кубке дальше»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Очень принципиальная игра. Действительно очень ее жду. Понятно, что сейчас я в сборной, потом у нас «Локомотив» — тоже важный матч, возможность приблизиться к командам наверху таблицы. Но с «Зенитом» будет шикарная возможность взять реванш и пройти в Кубке дальше», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» во втором этапе полуфинала Пути регионов встретится с «Зенитом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге 8 апреля.

Руслан Литвинов.«У нас шикарная возможность взять реванш у «Зенита» и пройти в Кубке дальше». Интервью Литвинова

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Руслан Литвинов
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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