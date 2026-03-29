Литвинов: «С «Зенитом» будет шикарная возможность взять реванш и пройти в Кубке дальше»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Очень принципиальная игра. Действительно очень ее жду. Понятно, что сейчас я в сборной, потом у нас «Локомотив» — тоже важный матч, возможность приблизиться к командам наверху таблицы. Но с «Зенитом» будет шикарная возможность взять реванш и пройти в Кубке дальше», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» во втором этапе полуфинала Пути регионов встретится с «Зенитом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге 8 апреля.