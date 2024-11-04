Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:47

Ещенко не сомневается в победе «Спартака» над «Ростовом»: «Естественно, должны разобраться»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился с «СЭ» ожиданиями от первого матча красно-белых против «Ростова» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Естественно, «Спартак» должен с «Ростовом» разобраться, учитывая последние матчи. Ростовчане выглядят неважно: сыграли вничью с «Динамо», «Ахмат» их скрутил. «Спартак», наоборот, выиграл дерби, поэтому думаю, что шансы у красно-белых выше. Вполне возможно, что будет много голов, как в прошлой игре чемпионата между этими командами», — сказал Ещенко «СЭ».

Первый матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ответная игра между командами пройдет 27 ноября.

(Александр Абустин)

Андрей Ещенко
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери: как образ помог спасти Москву
Экипажи Су-35 обнаружили излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ в Курской области
Россиянка Шнайдер победила британку Бултер в финале турнира в Гонконге
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Мирзу Мирзаева за взятку
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Москалев назначен главным судьей матча «Динамо» — «Локомотив» в Кубке России

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости