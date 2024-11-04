Ещенко не сомневается в победе «Спартака» над «Ростовом»: «Естественно, должны разобраться»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился с «СЭ» ожиданиями от первого матча красно-белых против «Ростова» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Естественно, «Спартак» должен с «Ростовом» разобраться, учитывая последние матчи. Ростовчане выглядят неважно: сыграли вничью с «Динамо», «Ахмат» их скрутил. «Спартак», наоборот, выиграл дерби, поэтому думаю, что шансы у красно-белых выше. Вполне возможно, что будет много голов, как в прошлой игре чемпионата между этими командами», — сказал Ещенко «СЭ».

Первый матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ответная игра между командами пройдет 27 ноября.

(Александр Абустин)