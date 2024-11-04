Москалев назначен главным судьей матча «Динамо» — «Локомотив» в Кубке России

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Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, которые будут работать на первых матчах 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Владимир Москалев назначен главным арбитром встречи «Динамо» — «Локомотив». Его ассистентами будут Кирилл Большаков и Михаил Иванов, резервный судья — Сергей Чебан. ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Павел Шадыханов.

Все назначения судей на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России:

5 ноября (вторник)

«Спартак» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павелл Кукуян, АВАР — Артем Любимов; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» Москва — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Николай Иванов.

6 ноября (среда)

«Рубин» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.